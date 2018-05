Fietsster lichtgewond bij aanrijding 19 mei 2018

02u28 0

Een 12-jarige fietsster is donderdagavond om 20.15 uur aangereden op de Gelroodsesteenweg. F.V.D. uit Aarschot reed aan de verkeerde kant van het fietspad. Plots stak ze diagonaal over naar de andere kant van de straat. Automobilist R.D.B. (53) uit Begijnendijk die haar tegemoet kwam kon niet tijdig uitwijken. Het meisje werd door de auto opgeschept. Ze raakte evenwel lichtgewond en kon zelf in de ziekenwagen stappen. (VDWT)