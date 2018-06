Fietser naar ziekenhuis na valpartij 02 juni 2018

Op de Diestsevest in Leuven is donderdagavond een fietser ten val gekomen. De 39-jarige man uit Haacht kwam om een onbekende reden ten val en schoof verder tot hij tegen een auto tot stilstand kwam. De 55-jarige bestuurster uit Begijnendijk stond op het punt de Diestsevest op te rijden vanuit een parking toen de fietser achteraan tegen haar voertuig sloeg. De fietser verloor even het bewustzijn en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. (ADPW)