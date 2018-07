Fietsen van boerderij naar boerderij tijdens Hagelandse Gordel 18 juli 2018

Nu zondag kan je fietsen van boerderij tot boerderij in het golvend landschap van het Hageland. Op de start- en stopplaatsen kan je genieten van lekkere lokale streekproducten.

Eén van de startplaatsen wordt georganiseerd door Landelijke Gilde Geetbets-Rummen. Iedereen is vanaf 8 uur welkom op het kalverbedrijf van Monique Adams aan de Persoonsstraat 63 in Rummen. Kersvers voorzitter Katrien Weckx roept iedereen op om de fiets te pakken en het mooie Geetbets en omstreken al fietsend te verkennen. Op elke startplaats kan je kiezen tussen een kleine (25 km), grote (75 km) en middelgrote ronde (50 km). Als deelnemer krijg je een stempelkaart die je op de verschillende stopplaatsen kan laten afstemmen. Lever je op het einde van de dag de stempelkaart terug in, dan krijg je een herbruikbare drankbidon van het grootste plattelandspeloton tegen zwerfvuil en maak je kans op een fiets of streekproductenpakket. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur. Deelnemen kost 3 euro voor leden Landelijke Gilden. Niet-leden betalen 4 euro. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee, maar moeten zich wel inschrijven. Dat kan ter plaatse. In deze prijs zitten een wegbeschrijving, een appel voor onderweg en een verzekering voor lichamelijke ongevallen via Sport Vlaanderen. Landelijke Gilde Geetbets-Rummen verzorgt de start- en stopplaats in Rummen. Je kan ook starten in Kortenaken, Assent, Bunsbeek en Kapellen. Om de deelnemers te sensibiliseren over de zwerfvuilproblematiek vind je op het parcours borden en vlaggen met pakkende slogans en informatie over afbraaktijden. (VDT)