Fietseling krijgt vier nieuwe gedaantes GEMEENTEN DIE VROEGER SAMEN ORGANISEERDEN, HOUDEN EIGEN VARIANT TOM VAN DE WEYER

01 augustus 2018

02u24 0 Begijnendijk De Fietseling beleeft deze zomer een wedergeboorte. De gemeenten die vroeger samen organiseerden houden in augustus elk hun eigen variant van het recreatieve fietsevenement. "We kunnen onze eigen fietspaden en toeristische troeven beter in de kijker zetten", klinkt het.

Na de 29ste editie, op 13 augustus vorig jaar, werd de toekomst van het evenement in vraag gesteld. Het aantal betalende deelnemers was teruggelopen van 12.000 naar 8.000. De organisatoren in Begijnendijk en Herselt vonden dat de Fietseling breder moest worden met podia en veel randanimatie. Deze mening werd niet gedeeld door de grotere gemeenten. Tessenderlo trok zich in 2015 al terug. In december besloten de vijf overgebleven gemeenten de remmen dicht te knijpen. Elk van hen houdt deze zomer een eigen versie.





Begijnendijk en Herselt zetten samen met Tremelo hun Fietseling verder op zondag 12 augustus. De naam en het concept blijven behouden, net als de deelnameprijs van 5 euro. De organisatie pakt uit met meer nog keuze aan fietsroutes en afstanden. "We willen er vooral een sociaal gebeuren van maken", zegt organisator Alex Vissenaekens.





Diezelfde zondag gaat 'Aarschot Fietst' door, over routes van 23 en 46 km. "We hebben nu drie startplaatsen in plaats van één: Rillaar, Langdorp en de Grote Markt in Aarschot. We kunnen onze fietspaden beter in de kijker zetten", zegt schepen van Sport Geert Schellens (sp.a). "Er zijn optredens en animatie voor kinderen. Bij ons blijft de klemtoon die dag wel liggen op het fietsen. Aarschot heeft nog genoeg andere gelegenheden om zich te profileren."





Scherpenheuvel-Zichem houdt op zondag 26 augustus een familiale belevingsdag, als alternatief voor de Fietseling. Zaal De Keyt in Messelbroek wordt de startplaats voor de fiets- en wandelroutes. Je kan inschrijven aan de basiliek van Scherpenheuvel, de Maagdentoren in Zichem en de abdij in Averbode.





Belevingsmomenten

"Op elk van die plaatsen richten we belevingsmomenten in", zegt sportschepen Kris Peetermans (Open Vld). "Er zijn vier verschillende formules. Je kan bijvoorbeeld een kijkje nemen in de kerktoren van de basiliek. De Fietseling die enkel moest dienen als promotie van de fietsknooppunten werkte niet meer. Wij wilden al langer onze toeristische troeven uitspelen, net als Diest."





Diest houdt op zondag 12 augustus zijn 'Oranje Classic'. De recreatieve fietstocht van 60, 90 en 125 km gaat door in samenwerking met WTC De Vleugttrappers. Daarnaast is er die dag een 'Oranje Hapje Tapje Classic'. Over 35 kilometer krijgen de fietsers een Diestse lekkernij geserveerd. "We hebben al 20 voorinschrijvingen. Tijdens de Fietseling was dit niet het geval", zegt Chris Drijvers van de sportdienst.