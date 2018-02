Familie Alleman-Verstreken wint hoofdprijs eindejaarsactie 01 februari 2018

De familie Alleman-Verstreken uit de Ceulstraat in Begijnendijk is een van de hoofdwinnaars van de jaarlijkse eindejaarsactie van het Braderijcomité Tremelo.





Uit de meer dan 100.000 deelnemende lotjes die bij de 28 deelnemende handelaars gedurende de maand december werden verdeeld, werd hun lotje als hoofdwinnaar getrokken.





Eddy Alleman en zijn echtgenote wonnen door hun aankoop bij Barco Centrum naast een fles champagne voor 1.080 euro aan Tremelose aankoopcheques. Naast nog twee andere hoofdwinnaars werden ook 109 andere klanten door de deelnemende handelaars zelf nog in de prijzen gezet.





