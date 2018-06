Drugsbaron riskeert 4 jaar cel VIJFTIGER ONTKENT HANDEL NA VONDST KILO'S SPEED, XTC, HASJ EN COCAÏNE KIM AERTS

02u27 0 Begijnendijk Een 53-jarige man uit Nijlen riskeert vier jaar cel voor drugshandel vanuit een kasteeltje langs de Koekoeksdreef in Begijnendijk drie jaar geleden. Emile D. stond samen met zijn 82-jarige moeder en zeven andere beklaagden terecht. Zij riskeren tussen 1 en 4 jaar cel voor hun betrokkenheid.

Hoofdbeklaagde Emile D. (53) uit Nijlen ontkende gisteren voor de rechter dat hij de spilfiguur was in de hele drugshandel. Tijdens een huiszoeking in december 2015 vielen speurders binnen in het kasteeltje op het recreatiedomein langs de Koekoeksdreef in Begijnendijk. In een vals plafond vond de politie 2,7 kilogram xtc, 1,3 kilogram hasj en bijna een kilo cocaïne. In de diepvries zat nog zo'n 4,5 kilogram speed verborgen. "Overal zijn er sporen van druggebruik. Alle spiegels en kasten hangen vol met een poederlaag", omschreef de procureur de wanorde. Volgens de aanklager was het zo klaar als een klontje dat de vijftiger de drugs er stockeerde, versneed en verdeelde aan onder andere Antwerpenaar Mathias S. (25) en Gunter M. (45) uit Berlaar. De drugs zou D. dan gehaald hebben bij twee Limburgers: Fatih B. (33) uit Houthalen-Helchteren en Donato D. (37) uit Genk waarbij 4,5 kilogram speed werd aangetroffen. De twee Limburgers riskeren samen met D. vier jaar cel voor de drugshandel. Hun advocaat verliet gisteren de rechtszaal na procedureel gekibbel. Toen de rechter niet inging op zijn eis om de zaak uit te stellen, dreigde hij ermee de rechtbank te wraken. Zover kwam het uiteindelijk niet maar de advocaat stapte wel op zonder een woord van verdediging. De raadsman van D. daarentegen hield het been stijf en beweerde dat zijn cliënt nooit doorverkocht en evenmin de spilfiguur in de handel zou geweest zijn. "Na een zwaar faillissement in 2013 kwam hij in het uitgaansleven terecht. In La Rocca leerde hij de twee Limburgers kennen maar hij is nooit de leider geweest. De grote sommen geld zijn trouwens ook niet bij hem gevonden."





Moeder

De vijftiger zat na de feiten zeven maanden in voorhechtenis en werd vrijgelaten onder voorwaarden. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel, wat de voorlopige hechtenis overschrijdt. De 82-jarige moeder van D. riskeert een jaar cel voor haar betrokkenheid. Volgens de procureur hield ze haar zoon een hand boven het hoofd en maakte ze deel uit van de criminele organisatie. Haar advocaat vroeg de vrijspraak en de vrijgave van zo'n 42.000 euro dat onterecht in beslag zou zijn genomen. Lyndsay C. (28) uit Herentals riskeert een jaar cel. Zij was de ex van D. en leefde aan zijn zijde als junk. Voor haar werd een werkstraf gevraagd. De vier andere dealers uit Antwerpen, Berlaar en Herentals riskeren anderhalf tot twee jaar cel.