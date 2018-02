Drie inbraken in zelfde buurt 08 februari 2018

Bewoners van een huis op de Tumpkensberg hebben dinsdagavond omstreeks 18.45 uur vastgesteld dat ze ongewenst bezoek gekregen hadden. De daders konden een raam aan de zijkant forceren en doorzochten de woning. Die lieten ze in wanorde achter, waardoor het niet meteen duidelijk was of er iets gestolen werd.





Later die avond stelden andere bewoners uit dezelfde straat eveneens een inbraak vast. Ook hier werd een raam geforceerd, en ook hier was het niet duidelijk wat er precies gestolen werd. Al zouden de dieven wel zeker juwelen buitgemaakt hebben.





In de A. Bosmanslaan, een zijstraat van de Tumkensberg, drongen dieven ook nog een huis binnen. Ze verbrijzelden het raam van de achterdeur en lieten alles opnieuw in wanorde achter. Ook hier is het dus niet meteen duidelijk wat ze mogelijk gestolen hebben. De politie vermoedt dat de inbraken het werk zijn van dezelfde daders. (KBG)