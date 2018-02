Drie auto's betrokken bij aanrijding 24 februari 2018

In de Aarschotsesteenweg in Begijnendijk deed zich donderdagochtend om 8.30 uur een kop-staart-aanrijding voor met drie voertuigen. Bestuurder B.F. uit Bilzen was verblind door de zon en had de file voor hem niet tijdig opgemerkt. Hij reed in op de wagen van J.E. uit Tremelo, die op haar beurt de wagen van M.V.P. uit Aarschot aantikte. Er vielen geen gewonden. (VDWT)