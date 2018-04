Dit weekend extra treinen naar de kust 06 april 2018

Dankzij het voorspelde aangename lenteweer versterkt NMBS dit weekend zijn treinaanbod van en naar de kust. Zowel zaterdag als zondag worden er dertien extra treinen ingezet. Daarnaast wordt ook de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende versterkt. Het uitgebreide treinaanbod zorgt elke dag in totaal voor meer dan 10.000 extra zitplaatsen. Vanuit het station van Hasselt vertrekt zowel zaterdag- als zondagochtend een extra trein richting Blankenberge. Deze trein stopt ook in Alken, Sint-Truiden, Landen, Tienen, Leuven, Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters en Brugge. 's Avonds volgt deze trein dezelfde weg terug. Reizigers kunnen ook dit weekend gebruik maken van het voordelige weekendbiljet, waarmee ze voor de helft van de prijs heen en terug naar eender welke bestemming in België reizen. Het weekendbiljet is te koop via alle verkoopkanalen van NMBS. (VDT)