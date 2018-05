Dieven aan de haal met regenboogvlag 16 mei 2018

De regenboogvlag, die aan het gemeentehuis van Begijnendijk hing, is verdwenen. Naar aanleiding van de 'internationale dag tegen homofobie', die op 17 mei plaatsvindt, hijsen gemeentebesturen overal in het land de regenboogvlag. Hiermee willen ze aantonen dat ze geen discriminatie plegen op basis van geaardheid. Ook Begijnendijk wilde een statement maken. Aan de vlaggenstokken aan het OCMW-gebouw en gemeentehuis werd daarom de regenboogvlag gehesen. Die werd begin deze week gestolen. Wie de dader is, is nog niet bekend.





(GMA)