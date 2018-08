Dertiger tasert ex-vriendin: één jaar effectief 14 augustus 2018

02u35 0 Begijnendijk De rechter in Mechelen heeft een 32-jarige man uit Begijnendijk veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. Hij werd schuldig bevonden voor het taseren van zijn - inmiddels ex - vriendin.

De feiten vonden plaats aan een nachtwinkel in Booischot. De dertiger benaderde de vrouw en pleegde de feiten volgens procureur des konings Lieselotte Claessens naar aanleiding van een ruzie over geld. Het slachtoffer viel op de grond en liep twee brandwondjes op. Eerst kon de dertiger nog ontkomen maar werd opgespoord en nog diezelfde nacht aangetroffen.





Heel wat drugs in auto gevonden

"In zijn auto werd de taser gevonden alsook heel wat drugs. Het ging om een flesje met GHB, negentien Xtc-tabletten en restanten van Speed", besloot procureur Claessens. De dertiger ontkende op zitting het bezit van de taser en drugs niet maar betwistte wel dat hij het verboden wapen had gebruikt. De verdediging vroeg om een eenvoudige schuldigverklaring of een opschorting maar daar ging de rechter niet op in. Naast de celstraf werd hij ook nog veroordeeld tot het betalen van 6.000 euro. Of de dertiger in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet gekend (TVDZM)