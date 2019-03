De Broeders spelen ‘Komkommer en Kwel’ Geert Mertens

10 maart 2019

Toneelkring De Broeders speelt vanaf vrijdag 22 maart ‘Komkommer en Kwel’ in de feestzaal van basisschool De Klimroos. Het stuk is van de hand van Luc Kerkhofs. De regie wordt verzorgd door Rina Van den Berghe.

“In deze erg leuke komedie zijn we getuige van de lotgevallen van het zesde leerjaar in een lagere school in de jaren zestig van vorige eeuw”, klinkt het. “We maken het ganse schooljaar mee vanaf 1 september tot de prijsuitreiking in juni. De belhamels worden verwelkomd door juffrouw Pals. Ze zal al haar kunde moeten aanwenden om deze bengels in het gareel te houden. De lessen monden dan ook vaak uit in ongecontroleerde chaos.”

Merel Heylen, de jongste actrice, speelt de rol van de juf. “In het verleden was de akoestiek in de feestzaal van De Klimroos vaak een probleem. Dat is nu opgelost omdat de spelers individuele, draadloze microfoons dragen. Daardoor is de verstaanbaarheid optimaal, zelfs helemaal achteraan de zaal.”

In deze productie maken liefst vier nieuwelingen hun debuut: Nicole Van Roosendael, Bert Hendrickx, Tim Quatretemps en Lindsey Michiels. De opvoeringen vinden plaats op 22, 23, 29 en 30 maart. De voorstellingen beginnen telkens om 20.15 uur. Kaarten kosten 9 euro. Voor meer info: www.toneeldebroeders.be.