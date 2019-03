Davidsfonds organiseert voordracht over steentijd Geert Mertens

19 maart 2019

00u04 0

Het Davidsfonds organiseert dinsdag 19 maart, samen met het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum, een voordracht van Geert Andries over de steentijd en de vondsten in Begijnendijk. Enkele tienduizenden jaren geleden was Europa nog in de ban van de laatste ijstijd maar 11.000 jaar geleden warmde het klimaat op en dat had grote gevolgen.

“De toendra en steppe met haar grote kudden wilde paarden, mammoeten, wolharige neushoorns en andere grote dieren verdween snel, en werd vervangen door een bosvegetatie met herten, reeën en everzwijnen”, klinkt het.

Door die wijziging in de fauna moesten de mensen uiteraard hun jachttechniek aanpassen. “Dat deden ze onder andere door de ontwikkeling van een heel assortiment aan nieuwe wapens. Deze waren vooral gemaakt van hout, steen en been. Van deze drie materialen is steen het best bestand tegen de tand des tijds en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat we na zoveel eeuwen meestal alleen maar stenen voorwerpen terugvinden. Archeologen noemen die periode tussen het einde van de ijstijden en vóór de invoer van de landbouw het Mesolithicum of de Middensteentijd.”

“In de Begijnendijkse Meren werd in 1983 een site uit dit Mesolithicum ontdekt”, luidt het. “De studie van de teruggevonden pijlpunten of spitsen toonde het ongelofelijke meesterschap van die Mesolithische lieden aan. Ze beheersten de techniek van de steenbewerking als geen ander. Met een minimum aan grondstof slaagden ze erin om een maximum aan gebruiksvoorwerpen te maken. Letterlijk en figuurlijk kunnen we spreken van spitstechnologie in de Begijnendijkse prehistorie…”

Op dinsdag 19 maart voert archeoloog Geert Andries ons mee naar deze lang vervlogen tijden. In een voordracht van anderhalf uur zal hij een korte inleiding geven over de steentijd in het algemeen, waarna in detail wordt ingegaan op de Begijnendijkse vondsten en de gebruikte spitstechnologie. Plaats van afspraak: het parochiecentrum in de Beekstraat om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.