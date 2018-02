David Dupont op lijst Samen 06 februari 2018

02u52 0 Begijnendijk Schrijver en manager David Dupont staat straks op de lijst van Samen. Hij wordt een van de nieuwe gezichten.

Sommige mensen kennen hem als schrijver van het boek 'De Laatste Koningsdraak', waarmee hij in 2016 debuteerde. In het dagelijks leven is hij engineering manager bij een groot prefabbedrijf. "Al jaren zie ik hier heel veel mogelijkheden die jammer genoeg niet benut worden", zegt hij. "Dat stoort mij. Toen Samen mij vroeg om hun ploeg te versterken, heb ik er niet lang over moeten nadenken. Je kan niet jarenlang je ongenoegen uiten en dan terugkrabbelen als iemand je vraagt om mee te werken." Dupont wil focussen op verkeersveiligheid, de gezelligheid van de dorpskernen en de uitbreiding van de groene zones in samenspraak met Natuurpunt. Eerder raakte al bekend dat gemeenteraadslid Bert Ceulemans de lijsttrekker wordt van Samen.





(GMA)