Complete impasse voor shoppingcenter BUURGEMEENTE NAAR RAAD VAN STATE PROCEDURE KAN JAREN AANSLEPEN GEERT MERTENS

12 juni 2018

02u26 1 Begijnendijk Het nieuwe shoppingcenter dat wordt gebouwd langs de Liersesteenweg in Begijnendijk zal niet klaar zijn in september. Dat bevestigt het gemeentebestuur. Omdat buurgemeente Heist-op-den-Berg naar de Raad van State stapte, stopte de aannemer met de bouw. Die procedure kan jaren duren.

Tegenover het rust- en verzorgingstehuis Edelweis startte eerder dit jaar de bouw van het nieuwe shoppingcenter. Onder meer Schoenen Torfs, ICI Paris XL, Lola&Liza (L&L) en Zeb plannen er een nieuwe vestiging. Buurgemeenten Aarschot en Heist-op-den-Berg zijn tegen het project. "Om de commerciële belangen van onze handelaars te beschermen", aldus schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V) van Aarschot.





In de intergemeentelijke visie voor de steenweg tussen Lier en Aarschot staat dat grootschalige detailhandel langs de baan niet meer mogelijk is om de balans te herstellen. Dat kan wel nog in de centra, maar net daar wringt het schoentje. "Het shoppingcenter ligt dan wel langs de Liersesteenweg, het bevindt zich in het centrum van Begijnendijk", zegt schepen van Economie Bob Michiels (MGB) van Begijnendijk. "We hebben een ruimtelijk uitvoeringsplan waar een handelszone op deze plaats kan. Ons centrum loopt van de spoorweg via de Kleinesteenweg tot het dorp. Alle hogere instanties hebben het project goedgekeurd."





Rechtszekerheid

Dat belette buurgemeente Heist-op-den-Berg niet om naar de Raad van State te stappen om de goedkeuring ongedaan te maken. De aannemer kon blijven verderwerken maar koos ervoor om met de bouw van het center te stoppen. Hij wou het risico niet lopen om achteraf alle werken ongedaan te moeten maken. Het was de bedoeling dat het shoppingcenter, met bovenliggende woongelegenheid voor particulieren, pal na de zomer de deuren zou openen. "Onhaalbaar", zegt Michiels nu. "Daar moeten we niet meer van dromen. De aannemer wil rechtszekerheid en legde de werken stil. Daar kunnen wij niets aan veranderen. Wij willen dat de werken verder gaan. Ook de inwoners zijn vragende partij. Het zijn vijf winkels met producten die we momenteel nergens in onze gemeente kunnen aanbieden."





Nog geen oplossing

De procedures bij de Raad van State kunnen jaren duren. "Daar willen we liever niet aan denken", aldus Michiels. "Momenteel is er jammer geen oplossing in het vooruitzicht", zucht hij. "We hopen dat de projectontwikkelaar er ook op zal aandringen bij de aannemer de werken snel verder te zetten. Ondertussen zijn gesprekken met buurgemeente Heist-op-den-Berg hangende. We hopen dat we eruit geraken."





Nog niets ondernomen

Aarschot heeft zich niet bij Heist-op-den-Berg en de procedure voor de Raad van State aangesloten. "Er werd al veel gezegd en geschreven maar Aarschot heeft op dit moment nog niets ondernomen", zegt de schepen.





De stad is vooral boos omdat in hun shoppingcenter Witte Molen geen kleding- of schoenenzaken mochten komen, net om deze activiteiten in het centrum te houden. En nu verrijst er op enkele kilometers afstand een nieuw shoppingcenter waar die wel toegelaten zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd...