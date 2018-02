CD&V-raadslid naar Samen 10 februari 2018

CD&V-raadslid Tom Van Esse komt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op voor Samen. Van Esse was in 2000 de jongste kandidaat in Begijnendijk. In 2007 werd hij gemeenteraadslid en sinds 2013 zetelt hij in de OCMW-raad. Natrappen naar CD&V doet hij niet. "Mijn overstap is een positieve keuze", zegt hij. "Een groot aantal dossiers in onze gemeente vraagt vandaag echter een andere koers. Veilige fietspaden, verkeersveiligheid en schoolbeleid zijn stuk voor stuk kernthema's waarvoor ik ooit in de politiek stapte en waarrond ik in onze gemeente helaas weinig evolutie zie." Welke plaats hij precies op de lijst krijgt, is nog niet bekend.





(GMA)