Camera's tegen sluikstorten aan glasbolsites 02u29 0 Sven Ponsaerts Er komt een camera aan deze glascontainers langs de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. Begijnendijk EcoWerf en enkele gemeenten gaan samen een proefproject aan voor de plaatsing van mobiele camera's aan glascontainers. Die moeten het sluikstorten aan de glasbolsites tegengaan. Er komt camerabewaking in Begijnendijk, Bekkevoort, Boortmeerbeek, Leuven Scherpenheuvel-Zichem en Tienen.

De installaties, die afwisselend van een verplaatsbare camera zullen worden voorzien, komen in eerste instantie aan sluikstortgevoelige glasbolsites. De geregistreerde beelden zullen door een speciaal daarvoor aangeworven bevoegd ambtenaar worden bekeken. Overtreders die worden geïdentificeerd, krijgen een GAS-boete.





In Leuven komt er een camera aan de glascontainers langs de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. In Boortmeerbeek is dat aan site langs de Dreef, ter hoogte van de spoorwegovergang. De 30.000 euro kostende infrastructuur wordt grotendeels gefinancierd door EcoWerf. De deelnemende gemeenten betalen elk wel een bijdrage van 3.700 euro en 550 euro per week dat er effectief een camera wordt ingezet.





Onder meer ook de gemeente Tremelo gaf eerder al aan een nieuwe, eigen mobiele camera te zullen inschakelen in de strijd tegen vandalisme en de zwerfvuilproblematiek aan haar glascontainers.





Ook Holsbeek kampt met heel wat sluikstorting aan haar glasbollen. Daar staat al drie jaar een camera langs de Pleinstraat, maar die heeft ogenschijnlijk wel maar een beperkt afschrikeffect. (SPK)