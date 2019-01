Cafébazin (83) lapt al jaren rookverbod aan haar laars: 8.000 euro boete Kim Aerts

08 januari 2019

13u11 39 Begijnendijk De 83-jarige cafébazin Louisa Van Dingenen uit Betekom, beter bekend als Mit Baron, moet een boete van 8.000 euro ophoesten omdat ze het rookverbod — ingevoerd in 2011— aan haar laars blijft lappen. Ondanks meerdere controles wordt in haar café nog altijd lustig verder gepaft.

De laatste controle bij café Jos de Coiffeur in het centrum van Betekom dateert van 16 februari 2018. Tijdens een anonieme inspectie werd vastgesteld dat er geen pictogrammen werden geplaatst om het rookverbod aan te duiden. Er waren ook twee klanten aan het roken en op twee tafels bevonden zich asbakken met peuken. “De afzuiging stond niet aan en er was een doordringende rookgeur aanwezig”, noteerde de inspecteur in zijn laatste verslag.

Ook vandaag is er niet veel veranderd bij café Jos de Coiffeur. Cafébazin Mit Baron daarentegen is fel afgetakeld en is slecht te been. Maar het rookverbod - ingevoerd in 2011 - raakt nog altijd haar koude kleren niet. De sigarettenautomaat is prominent in de bruine kroeg aanwezig en her en der staan de asbakken op tafel.

“Tijd voor advocaat”

“Ze beseft het allemaal niet meer zo goed”, zegt een van de klanten. “Maar wat kunnen we eraan doen? Zelf geraakt ze niet meer in de rechtbank. Misschien is het eens tijd om een advocaat in te schakelen?”, vraagt de tapper - lurkend van een sigaret - zich af.

Bijna twee jaar geleden kreeg Mit Baron al een boete van 500 euro voor het negeren van het rookverbod. “Ik ga ze deze keer wel betalen. Persoonlijk vind ik dat het goed meevalt. Het moet een goede rechter geweest zijn”, grinnikte ze destijds. Ook een rokende klant moest toen 160 euro neertellen omdat hij een sigaret opstak in het bijzijn van de controleur.

“Van slechte wil”

Er werd toen gedreigd met de sluiting van het café maar zover kwam het nooit. Om het rookverbod te omzeilen, plakte Mit Baron enkele jaren geleden een sticker met het opschrift ‘privé’ op de toegangsdeur maar dat mocht niet baten. De controleurs bleven komen. Omdat het café nog altijd niet in regel is, betaalt Mit Baron nu het gelag. Een effectieve boete van 8.000 euro of een gevangenisstraf van drie maanden als ze niet over de brug komt. “Dat geld heb ik niet”, reageert ze als ze hoort hoeveel dat is omgerekend naar Belgische frank. Twee jaar geleden vierde de flamboyante café-uitbaatster nog haar 60-jarig bestaan maar die periode lijkt definitief voorbij. Ze houdt haar klanten nog wel elke dag gezelschap maar zelfs stappen lukt niet meer. Ze heeft nog 30 dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen het vonnis. Daarin noemde de rechter Mit Baron “van slechte wil” en “hardleers”. Een Facebookpagina van Mit Baron daarentegen doet anders vermoeden. Daar heeft de eigenzinnige tachtiger bijna 800 volgers. Dat de pintjes in haar café maar 1,50 euro kosten, kan daar misschien wel voor iets tussenzitten.