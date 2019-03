Cafébazin (83) die rookverbod negeert niet akkoord met geldboete Kim Aerts

04 maart 2019

16u53 0 Begijnendijk De 83-jarige flamboyante cafébazin Louisa Van Dingenen uit Begijnendijk, beter bekend als Mit Baron, heeft verzet aangetekend tegen het vonnis waarin haar een geldboete was opgelegd wegens het negeren van het rookverbod.

Mit Baron van café Jos de Coiffeur, langs de Aarschotsesteenweg, werd de afgelopen jaren meermaals gecontroleerd. Steevast stelden controleurs vast dat er nog gerookt werd in het café. Daarvoor betaalde ze recent het gelag. De rechter veroordeelde haar tot een boete van 8.000 euro. Mit Baron daagde nooit op in de rechtbank. Door de laatste veroordeling heeft ze nu wel een advocaat onder de arm genomen. Die heeft aan de rechter gevraagd om een maatschappelijke enquête te bevelen om opnieuw te kunnen oordelen over de feiten.

Geen vrije wil meer

“Haar medische toestand is de laatste jaren achteruit gegaan. Ik heb de schulduitsluitingsgrond gepleit omdat ze volgens mij geen vrije wil meer heeft”, stelt de raadsman. Die merkte ook op dat het café sinds 2014 niet meer ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen. Daarom zou het nu ook niet duidelijk zijn welke bestemming het etablissement draagt. “Het parket heeft nagelaten om het onderzoek naar behoren te voeren. Ze zijn gewoon verder gegaan op de vaststellingen van de controleurs”, aldus de advocaat. De procureur betwistte de ontvankelijkheid van het verzet. De rechter velt vonnis op 1 april.