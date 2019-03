Cafébaas gaat dorp verder pinten tappen KAR

08 maart 2019

18u00 0 Begijnendijk Ronny Mattheus (50) heeft de deur van café ‘Hand in Hand’ achter zich dicht getrokken. Hij verruilt zijn toog in Baal voor een tapkast in Begijnendijk. Als de werken lopen zoals gepland, zal hij daar vanaf 1 juli pinten tappen.

Voor Ronny Mattheus was zijn caféverhaal in Baal sinds 1 januari geschreven. Bijna 13 jaar stond hij er achter de toog van volkscafé pur sang ‘Hand in Hand’. Het was ook jarenlang de thuisbasis voor supporters van Sven Nys. Wieler- en supportersclub ‘De Toekomst’, waarvan Mattheus mee aan de wieg stond, verkast mee naar Begijnendijk. “Met de supportersclub staan wij ook nog altijd in voor de opbouw van de Grote Prijs Sven Nys op nieuwjaarsdag op de Balenberg. En dat zullen we blijven doen”, legt Mattheus uit. “Op zich is het geen probleem dat we niet meer in zijn thuisbasis actief zijn. Zijn carrière ligt toch al even achter hem”, knipoogt de cafébaas.

Droom achterna

Maar het zijn niet enkel sportieve redenen die Mattheus deden beslissen om ergens anders zijn kans te wagen. “Het is altijd een droom geweest om mijn eigen café te hebben en niet te moeten huren of afhankelijk te moeten zijn van een brouwer. Het pand in centrum Begijnendijk, waar vroeger café ‘Den Braas’ lag, heb ik opgekocht. We wouden het renoveren, maar uiteindelijk hebben we gekozen - gezien de staat van het gebouw - om iets nieuw neer te poten. De werken zijn nog in volle gang en als alles loopt zoals verwacht, zal ik daar 1 juli openen. Een naam voor het café daar denken we nog over na. Ik wil er opnieuw een volkscafé van maken met evenveel ambiance als in Baal. Het mag wel iets meer trendy zijn, maar een plek waar jong en oud terecht kan. Om in deze tijden nog een eigen café uit de grond te stampen, daar moet je eigenlijk een beetje zot voor zijn. Daarom zoek ik nog wel iemand die mee de boel draaiende kan houden.”

Door de sluiting van café ‘Hand in Hand’ in Baal centrum is er nog maar weinig leven in de brouwerij daar. “Gesprekken met potentiële overnemers lopen al. Het centrum is er opnieuw aangelegd dus het ziet er daar terug prima uit. Een nieuwe overnemer is dus slechts een kwestie van tijd”, weet Mattheus. Die zal zijn tijd ondertussen blijven verdelen tussen twee horecazaken. Mattheus baat sinds enkele jaren de cafetaria van sporthal De Tumkens uit in Betekom. Aan de sporthal start zondag de wielerwedstrijd voor Elite zonder contract. Er zullen zo’n 160 deelnemers aan de start verschijnen. De organisatie is eveneens in handen van wielerclub De Toekomst. Er worden twintig rondes van zes kilometer gereden.