Bromfietser valt 07 februari 2018

In de Dorpsstraat in Begijnendijk is maandagavond omstreeks 20.10 uur een bromfietser ten val gekomen. Het 69-jarige slachtoffer reed in de richting van het centrum en kwam om een nog onbekende reden terecht in een haagje tussen de rijbaan en het fietspad. Hij werd overgebracht naar UZ Gasthuisberg.





(KBG)