Bromfietser gewond Kristien Bollen

05 maart 2019

In de Dorpsstraat in Begijnendijk raakte gisterennamiddag rond 14.45 uur een bromfietser gewond. De 18-jarige jongeman uit Heist-op-den-Berg reed in de richting van de Betekomsesteenweg. Plots kwam er een fietser uit een parking gereden waardoor de bromfietser uitweek. Helaas knalde hij hierdoor tegen een paaltje en ging over de kop. De jongeman raakte gekwetst aan de kin en rechterhand. De fietser bleef ongedeerd. Het slachtoffer wenste geen ziekenwagen, hij zou zelf later op de dag zijn huisarts raadplegen.