Brasserie Royal Redactie

09 april 2019

12u59 0

Brasserie Royal is bekend tot ver buiten Begijnendijk. Dat merk je ook. De parking aan de ingang Liersesteenweg stond nagenoeg vol - we konden de laatste plaats bemachtigen. Je hebt ook een tweede ingang langs de weg naar Schriek. Daar waren nog wel plaatsen. We konden ons niet van de indruk ontdoen dat een herinrichting meer plaats zou kunnen opleveren. Nu wordt er nogal op het gevoel geparkeerd.

De drukke lijn werd ook doorgetrokken naar binnen. We mochten plaatsnemen aan een klein tafeltje tussen twee families. Dat was vrij dicht. Intieme gesprekken konden we, indien we wensten, meevolgen.

Als voorgerecht gingen we voor fingerfood: bruschetta met champignons en look. De paddenstoelen waren heel fijn gehakt en de look was zeker niet overvloedig aanwezig. Het stokbrood was krokant - misschien een beetje te - maar best lekker.

Het enige probleem: als je het uit de hand eet, vallen de champignons er al gauw af. Je probeert de stukjes wel te laten vallen in het kleine bordje, dat je erbij krijgt, maar je moet al veel geluk hebben dat er geen stukje op tafel belandt. Ondergetekende had geen geluk. Positief: je kreeg doekjes om je handen af te vegen. Alleen: ze werden wel heel snel terug van tafel genomen. Ik dacht te wachten tot na het hoofdgerecht maar toen waren ze al weggenomen.

Als hoofdgerechten gingen we voor de Filet Mignon (steak) met verse bearnaise en Scampi curry. De steak was à point gebakken, zoals we gevraagd hadden. Ondanks het vele volk was het gerecht vlug klaar. Op de menukaart werd ook meegegeven dat de steak van Belgische oorsprong was.

Welgeteld acht scampi werden geserveerd, zoals op de menukaart werd aangegeven. Deze waren bollig en smaakvol. Ze werden gepeld geserveerd dus geen gepruts om ze open te krijgen, gelukkig! De fijne groentjes die erbij werden geserveerd waren wat overbodig. Bij de gerechten kan je kiezen: frieten, fijne frietjes, brood, puree, gratin of kroketten. We gingen voor het eerste. De gewone portie was wat aan de magere kant. Zeker als je het vergelijkt met de portie fijne frietjes.

Een extra portie was geen probleem. Alleen duurde het toch wat langer voor deze arriveerde. We hadden gelukkig wat scampi overgelaten. Daardoor waren ze wel al wat kouder geworden.

Als dessert gingen we voor een moelleux van chocolade met vanilleijs. Voor de prijs van elf euro hadden we toch wel twee bolletjes ijs verwacht. Nu, de moelleux was in orde en smaakte lekker. De toets van blauwe bessen, die erbij werden geserveerd, was een goede vondst.

Prijzen

Voorgerecht: 7,5 - 17 euro

Hoofdgerecht: 17 -29,50 euro

Dessert: 7-13 euro

Gegevens

Liersesteenweg 81

3130 Begijnendijk

016 44 58 40

www.brasserie-royal.be

Openingsuren

Geopend van donderdag tot maandag van 11 tot 22 uur. Dinsdag en woensdag gesloten.

Onze score

Comfort: 7/10

Bediening: 8/10

Eten: 8/10