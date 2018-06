Betrapte inbreker op de vlucht 25 juni 2018

Op de Mechelbaan in Begijnendijk werd vrijdag een inbreker op heterdaad betrapt. De man probeerde de voordeur van een woning te forceren, hij werd echter door een buurman opgemerkt. Daarop nam de dief de vlucht en stapte hij even verderop in de straat een grijze auto in. Deze verdween met gierende banden in de richting van de Liersesteenweg. (SVDL)