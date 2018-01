Bestuurder rijdt fietser aan 02u56 0

Een 56-jarige man uit Begijnendijk raakte gisterochtend met zijn auto betrokken bij een aanrijding met een fietser. Dat gebeurde omstreeks 6 uur op het kruispunt van het Brugbergpad met de Vuurkruisenlaan in Leuven. De fietser, een 45-jarige man uit Kessel-Lo, stak de Vuurkruisenlaan over. De bestuurder van de wagen uit Begijnendijk, draaide de Vuurkruisenlaan op en reed de fietser aan. Beiden verklaarden groen te hebben. Er raakte niemand gewond, maar de fiets was gebroken op vier plaatsen. (ADPW)