Bestelwagen komt in gracht terecht 29 maart 2018

Op de Liersesteenweg in Begijnendijk belandde maandagvoormiddag rond 10.50 uur een bestelwagen in de gracht. Door een nog ongekende reden week de 47-jarige bestuurder, A.A. uit Visée, plots uit naar rechts en kwam in de gracht terecht. Gelukkig bleef de bestuurder ongedeerd en raakte niemand anders bij het incident betrokken. De bestuurder had niet gedronken. Zijn werkgever liet de bestelwagen takelen. (KBG)