Bert Ceulemans trekt lijst Samen 02u27 0 Begijnendijk Bert Ceulemans (40) wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar lijsttrekker voor de partij Samen.

Ceulemans zetelt al zeventien jaar onafgebroken in de gemeenteraad van Begijnendijk. "Met hem kiezen we voor vernieuwing én ervaring", zegt oud-burgemeester Roger Verduyckt. "Zijn visie, gedrevenheid en dossierkennis zullen een ongelooflijke dynamiek in onze gemeente brengen. Ik wil mijn vertrouwen in Bert onderstrepen door zelf op te komen als lijstduwer." Eerder maakte ook huidig burgemeester Willy Michiels bekend dat hij het lijsttrekkerschap van MGB overlaat aan zijn jongere naamgenoot Bob Michiels. (VDWT)