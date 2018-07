Bart Sorée trekt lijst 11 juli 2018

Bart Sorée trekt de lijst van N-VA in Begijnendijk-Betekom, net als zes jaar geleden. Sorée belandde na de vorige verkiezingen in de gemeenteraad. De man is als wetenschappelijk onderzoeker tewerkgesteld in Imec en deeltijds professor aan de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. "Binnenkort maken we de overige kandidaten bekend en pakken we uit met de speerpunten van onze verkiezingscampagne", klinkt het. (GMA)