Ann Schevenels trekt Open Vld-lijst voor provincie 06 juni 2018

Open Vld heeft haar kandidatenlijst voor de provincieraadsverkiezingen in oktober bekendgemaakt. Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en voordien twaalf jaar burgemeester van Keerbergen, wordt lijsttrekker. Nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten duwt de lijst.





Ann Schevenels wordt gevolgd door de uittredende provincieraadsleden Eddy Poffé (schepen in Tienen) en Joël Vander Elst (burgemeester van Bertem). De vierde, vijfde en zesde plaats zijn voor Ann Van de Casteele (Kortenberg), Paul Dams (burgemeester Tremelo) en Jo Roggen (burgemeester Geetbets). Steven Swiggers (burgemeester Haacht), Kris Peetermans (schepen in Scherpenheuvel-Zichem) en Maurits Van de Reyde (Diest) flankeren de lijst. De tiende, elfde en twaalfde plaats zijn voor Anne Frérart (Zoutleeuw), Antonella Saraniti (Landen) en Annick Dekeyser (schepen in Boortmeerbeek). Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck, volksvertegenwoordiger Patricia Ceysens en Vlaams parlementslid Rik Daems vervolledigen de lijst. (VDT)





