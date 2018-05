86 deelnemers voor wandeling in de 'Week van de Valpreventie' 04 mei 2018

86 deelnemers verzamelden voor de wandeling voor 55-plussers in Begijnendijk. Die werd georganiseerd om de 'Week van de Valpreventie' goed in te zetten.





"We trokken op een rustig tempo richting het Bieheidebos, het dorpscentrum en de nieuwe centrumparking aan de Vissendijk", luidt het. "Onderweg werd ook een woordje uitleg over de dorpskernvernieuwing gegeven."





Na een stukje taart en een tas koffie ging het terug in de richting van woonzorgcentrum Edelweiss.





