340 km lang nieuw wandelnetwerk Demer en Dijle 06 september 2018

02u24 0 Begijnendijk Toerisme Vlaams-Brabant heeft het nieuw toeristische wandelnetwerk Demer en Dijle gelanceerd - goed voor 340 kilometer aan wandelwegen doorheen de vallei van beide rivieren.

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde het nieuwe wandelknooppuntennetwerk samen met tien gemeenten van het Dijleland en het Hageland: Herent, Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Begijnendijk en Aarschot. "Om de wandelwegen te bewegwijzeren, zullen er tegen eind november 336 houten palen met de typische wit-rode knooppuntbordjes en nog eens 3.281 bordjes in het landschap verschijnen", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. "Er worden verspreid over het gebied ook 12 startplaatsen ingericht. Het nieuwe wandelnetwerk takt via Boortmeerbeek en Steenokkerzeel aan op het bestaande netwerk van de Brabantse Kouters. Via Aarschot, Rotselaar en Leuven kan men naadloos doorwandelen op de bestaande wandelnetwerken Hagelandse Heuvels en De Merode. Wie wil wandelt zo maar liefst van Asse tot in Schaffen", legt Swinnen uit. De opening van het wandelnetwerk is op 27 november.





Meer info via de website www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties. (SPK)