300.000 euro voor herstructurering baanwinkels langs Liersesteenweg Bouwproject Liersesteenweg ligt nog altijd stil

05 januari 2019

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege investeert 300.000 euro in het strategisch project baanbrekend winkelen: N10. Door het project wil men de detailhandel tussen Lier en Aarschot herstructureren op basis van een recente intergemeentelijke visie.

Deze visie geeft aan op welke locatie welke vorm van detailhandel gewenst is, en waar niet. Het project wil deze zones ontwikkelen zodat de steenweg wordt ‘ontlint’ en retailers betere locaties worden aangeboden. Een efficiënter ruimtegebruik en een kleinere mobiliteitsimpact zijn bijkomende positieve gevolgen. Met de subsidie kan een projectcoördinator aangesteld worden.

“Door dit ambitieuze programma voor een typisch Vlaamse problematiek zal dit project een voorbeeld vormen in een vernieuwende, ingrijpende aanpak voor een meer kwalitatieve en duurzame omgeving”, aldus Schauvliege.

In totaal trekt de Vlaamse regering 1,8 miljoen euro voor zes projecten in het land. “Er wordt een collectieve business case, masterplan en actieprogramma opgezet.”

Ondertussen werd er vorig jaar gestart met een nieuw bouwproject langs de Liersesteenweg in Begijnendijk dat indruist tegen deze visie. Hoe het verder moet met het project, is nog niet bekend. Het vorige bestuur gaf er toelating om een nieuw winkelcentrum te realiseren met onder meer schoenenwinkel Torfs, kledingwinkel L&L en een jeansstore. De bouw ligt op dit moment nog altijd stil.

“We hebben op dit moment nog geen standpunt ingenomen”, zegt kersvers burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “We moeten de komende weken met de coalitiepartners bekijken welke visie we voor het project hebben. De werken zijn in ieder geval nog altijd niet heropgestart. En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen.”

De werken werden stilgelegd nadat de gemeente Heist-op-den-Berg een proces startte tegen het nieuwe winkelcentrum. Volgens de stad is het tegen de intergemeentelijke visie die er voor de Liersesteenweg werd uitgewerkt dat stelt dat er, langs dergelijke wegen, geen baanwinkels gewenst zijn. Ook Aarschot is geen voorstander van het winkelcentrum.

Het voormalige gemeentebestuur zei dat het bouwproject wel perfect mogelijk was omdat de Liersesteenweg op die plaats aansluit bij het dorpscentrum van Begijnendijk.