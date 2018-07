2 op 3 Vlaams-Brabantse zelfstandigen hebben werk-privé in balans 12 juli 2018

02u29 0 Begijnendijk Twee op de drie zelfstandigen in de provincie Vlaams-Brabant zijn gelukkig met hun werk-privébalans. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Acerta bij meer dan 2.500 zelfstandigen. Redenen: ze kunnen doen wat ze graag doen, en kunnen zelf hun uren regelen.

In maart zei 65,4 % van de ondervraagde zelfstandigen in Vlaams-Brabant tevreden tot uiterst tevreden te zijn over zijn werk-privébalans. De motivator die het vaakst wordt genoemd is het feit dat je als zelfstandige kan doen wat je graag doet. Scoren ook hoog: je eigen tijd kunnen indelen, de waardering die men van klanten krijgt en de eigen baas zijn. Daartegenover staat dat zelfstandigen ook moeten vaststellen dat ze meer uren doen dan eigenlijk goed is.





70,1% van de ontevreden zelfstandigen in Vlaams-Brabant erkent in dat geval te zijn. Financiële zorgen en de extra administratie zijn eveneens pretbedervers. Zelfstandigen die al ervaring opdeden onder een ander statuut, zijn trouwens eerder tevreden over hun balans dan wie meteen in de zelfstandigheid is gestapt. (SPK)