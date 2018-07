18-jarige Joachim Kennis op lijst Samen 13 juli 2018

02u24 0 Begijnendijk Samen trekt naar de verkiezingen met een piepjonge kandaat. Joachim Kennis uit Betekom is net 18 jaar geworden.

Zopas rondde hij zijn middelbare opleiding IT en netwerken af en dit najaar vat hij universitaire studies geschiedenis aan. "Ik wil me inzetten voor de jeugd in Begijnendijk en Betekom", klinkt het. "Voldoende activiteiten voor jong en oud in het eigen dorp, is een werkpunt voor de komende jaren. Het ontbreekt de jongeren ook aan een echte ontmoetingsplaats zoals een jeugdhuis." Joachim was negen jaar actief lid van Chiro Begijnendijk. "Deze verenigingen moeten volledig ondersteund worden." Ook verkeersveiligheid staat hoog op zijn prioriteitenlijstje. "Sinds mijn zesde fiets ik dagelijks naar school, ik weet dus wel een aantal verbeterpunten op het vlak van verkeersveiligheid."





Als 18-jarige is hij de jongste van de Samen-ploeg. Toch is zijn kandidatuur geen jeugdige onbezonnenheid. "Ik heb een gezonde interesse in politiek en wil de gemeente nog beter maken!"





Daarnaast zijn ook Jill Elsen (38) en Joke Coremans kandidaat voor Samen. De eerste werkt bij de vzw Sporen (een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg) en de tweede is een trainer-consultant die nu bij het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie werkt. (GMA)