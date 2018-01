"Wildgroei verkiezingsborden moet stoppen" 26 januari 2018

02u30 0

Oppositiepartijen N-VA en Leef willen de wildgroei aan verkiezingsborden een halt toeroepen en pleiten ervoor om afficheborden te weren tijdens de komende verkiezingscampagne. De meerderheid wil daar niet op ingaan. "Maar laat ons wel wezen: we moeten ons gezond verstand gebruiken", vindt burgemeester Willy Michiels (MGB).





Het was een verhitte discussie op de jongste gemeenteraad. Leef en N-VA willen geen visuele vervuiling voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "De partij Leef had van in het begin van de legislatuur al gevraagd om hierover een gemeentereraadscommissie te organiseren", weet fractieleider Maarten Verduyckt (N-VA)., "Dat werd niet toegestaan. Nochtans zijn afficheborden een achterhaald campagnemiddel waarvan in het verleden is gebleken dat ze meer ergernis opwekken bij de inwoners. Bovendien zijn zulke afficheborden duur, milieubelastend en niet echt geschikt om een inhoudelijke boodschap over te brengen. Er zijn vandaag betere alternatieven beschikbaar. Facebook en andere sociale media zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen." Het punt werd ter stemming gelegd maar werd verworpen. "Enkel de raadsleden van N-VA en Leef steunden het punt", aldus burgemeester Willy Michiels (MGB). (GMA)