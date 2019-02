“We willen geen nieuw 5.000-delig servies!” Geert Mertens

27 februari 2019

07u32 0

Het nieuwe bestuur van de gemeente Begijnendijk stelde vast dat er op de laatste dag van de vorige legislatuur, op 31 december 2018, een nieuw factuur door Phobos en Actor bvba werd opgemaakt voor een 5000-delig servies. Het nieuwe bestuur is verbolgen. “Wie het nieuwe servies zal gebruiken, is op dit moment nog niet duidelijk”, klinkt het bij de coalitiepartners Samen, Leef, S.A.F.E en N-VA.

Duizend koffietassen, evenveel ondertassen, soepborden, eetborden en plastiek bekers. “Voor een totaalbedrag van 18.457,10 euro”, klinkt het.

“Verantwoorde uitgaven van onze financiële middelen lijkt ons opportuun. We moeten altijd vermijden dat onnodige uitgaven onze gemeente financieel in onevenwicht brengen. Door de verminderde inkomsten door de taxshift, de stijging van de uitgaven van politie en brandweer en door de toename van de taken die worden opgelegd door de Vlaamse en federale overheid, moet het financiële beleid maximaal worden afgestemd op de noden van de bevolking.”

Het gemeentebestuur bekijkt welke maatregelen het kan nemen maar lijkt niet zinnens het nieuw servies te gaan gebruiken.