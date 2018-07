"We verkopen helft meer bier" HORECA DRIJFT MEE OP SUCCES RODE DUIVELS DANKZIJ GROTE SCHERMEN VANESSA DEKEYZER & TOM VAN DE WEYER

12 juli 2018

02u28 4 Begijnendijk De plaatselijke horeca drijft mee op het succes van de Rode Duivels. Waar grote schermen staan, stijgt de omzet aanzienlijk. "We verkopen de helft meer bier", horen we bij café-uitbaters overal in de regio. Diest zette dinsdag op de Citadel een vrachtwagen vol bier in.

Handelaarsvereniging Diest Handelt had bij de eerste vijf uitzendingen op groot scherm 18.000 euro opgehaald. Dit geld komt ten goede aan de promotie van de handelskern en activiteiten zoals Supermercado. "We hebben zo'n 90 vaten bier geschonken, maar het hadden er meer kunnen zijn", zegt centrummanager Joachim Vancluysen. "Voor de match tegen Brazilië hadden we een vergunning om te tappen tot 1 uur, maar iets voor middernacht hebben we kranen maar dicht gedraaid, omdat we het bier niet meer gekoeld kregen. Heel wat mensen zijn beneden naar de binnenstad gegaan om daar verder te vieren in de horecazaken. Voor de halve finale lieten we een vrachtwagen met koelcel aanrukken op de Citadel. We hebben 60 vaten kunnen schenken." Er waren naar schatting 3.500 supporters op de Citadel.





In Aarschot werd het initiatief voor een groot scherm genomen door de cafés Germinal en Uylenspiegel. "Op de Bonewijk hebben we tijdens de matchen van België telkens 30 vaten bier verkocht. Dat is goed voor 1.700 liter per voetbalavond", zegt Kris Meervis van Germinal. "Vrijdagavond tijdens de kwartfinale tegen Brazilië waren er op twee uur tijd al 27 vaten door. We verkopen 500 liter meer dan op een gewone zomerdag. De andere cafés op het plein profiteren mee. Zij hebben elk vijf vaten bier extra ingedaan."





"Ruw geschat ligt onze omzet ongeveer 35 procent hoger tijdens de wedstrijden van onze Rode Duivels", zegt Jurgen Smets van café De Twee Leeuwkes in Zoutleeuw. "Het mooie weer speelt daar zeker ook een rol in. Of het nu meteen een jaar goedmaakt, is veel gezegd. We zullen toch nog enkele goede dagen nodig hebben, want de winter heeft te lang geduurd."





Zomer is gemaakt

Tim Mans van Opera Bar in Tienen is een van de krachten achter de voetbalstraat de Spiegel. "Normaal doen we enkel open van donderdag tot en met zondag, maar wanneer het wedstrijd is op andere dagen, openen we de bar ook, dus dat zijn sowieso al meer inkomsten. Het maakt de zomer alvast goed, want in augustus hebben we ons jaarlijks verlof."





"We draaien zeker meer omzet bij wedstrijden van de Belgen en hoe verder ze kwamen, hoe meer volk we over de vloer kregen", merkt Ronny Noé van café 't Hoekske in Tienen. "Wij van onze kant doen ook een inspanning om volk te lokken. Zo worden pintjes aan verminderde prijzen geschonken en tijdens de rust krijgt iedereen een gratis hot dog."





"Hier op de Veemarkt voelt het elke dag dat de Rode Duivels spelen als Suikerrock aan", zegt Werner Thomas van Den Aflaat in Tienen. "De sfeer is top en de inkomsten zijn ook goed. We mogen wel niet vergeten dat de lokale handelaars hier het groot scherm betalen."