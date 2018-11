“Voorstelling bijna afgevoerd door zwartepietendiscussie” Geert Mertens

‘Saaie Piet’, zo heet de familiekomedie die Toneelkring Explosief deze maand brengt. Door de heisa rond de zwarte pieten, twijfelde de vereniging of ze het stuk wel zouden brengen. “We hebben in ieder geval gekozen voor anderskleurige pieten”, zegt regisseur en schrijver Mario Galicia. “Meer kan ik niet verklappen.”

“Het verhaal gaat over een zwarte piet die een hekel heeft aan kinderen en liever alleen is", klinkt het. “Als eindelijk alle andere pieten het kasteel hebben verlaten, krijgt de piet bezoek van een opdringerig kind dat de piet maar niet met rust wil laten. Hoe geraakt de zwarte piet nu zo snel mogelijk van het kind af? Of is een vriendschap toch mogelijk?”

De heisa rond de figuur van zwarte piet gooide bijna roet in het eten. “We hebben lang getwijfeld of we dit stuk wel zouden brengen”, bekent de schrijver. “We willen ons niet mengen in de bietendiscussie, maar een leuke familievoorstelling brengen om het kinderfeest te vieren. Het is zeker geen kindervoorstelling maar een kindvriendelijke voorstelling. Ook volwassenen kunnen van de voorstelling genieten.”

De opvoeringen vinden plaats op vrijdagen 16 en 23 november om 20 uur en op zaterdagen 17 en 24 november om 15 en 20 uur. Reserveren kan via reserveer@explosiefvzw.be.