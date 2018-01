"Snel werk maken van verhuis bib" 23 januari 2018

02u24 0

De nieuwe voorzitter van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek in Begijnendijk, Fred De Keyser, wil snel werk maken van de verhuis. De Keyser werd zopas unaniem verkozen tot voorzitter van het beheersorgaan. De bibliotheek moet ook volledig meegaan met zijn tijd. Er mag niet louter op boeken ingezet worden.





"Soms hoor je dat een bibliotheek overbodig is, want er is toch internet", licht hij toe. "Ik ben ervan overtuigd dat een gemeente als Begijnendijk een degelijke bibliotheek verdient, ook in de 21ste eeuw. De blik moet wel vooruit gehouden worden. Een bibliotheek moet in de frontlijn van de informatierevolutie staan. Alleen dan zullen toekomstige generaties de weg naar de bib vinden. Specifiek voor Begijnendijk is de nakende verhuis de kans om de juiste lijnen uit te zetten."





(GMA)