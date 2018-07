"Regen moet geen 2 weken meer wachten" LANDBOUWERS ZIEN DROOGTE LANGZAAM RAMPZALIG WORDEN TOM VAN DE WEYER & VANESSA DEKEYZER

05 juli 2018

02u47 0 Begijnendijk De aardappelen liggen er voor dood bij, de maïsplanten kampen met 'stress' en de tarwe is veel te snel gerijpt. Het Hageland kreunt onder de droogte, en de landbouwers kunnen weinig meer doen dan machteloos toekijken. "Het wordt stilaan rampzalig."

Guy Renders uit Scherpenheuvel heeft tweehonderd hectare aardappelvelden . "Het zou binnen de tien dagen moeten gaan regenen, want anders dreigt onze oogst in het najaar te mislukken", vertelt hij. "We verwachten dertig procent minder opbrengst. En dat is veel, zeker als je weet dat we voor een ton aardappelen slechts 10 euro krijgen. Desnoods moet ik zelf maar besproeien met water dat we oppompen uit de naburige beek. Ook voor onze zestig koeien is het afzien - zij geven dezer dagen veel minder melk. Maar meer dan ventilators in de stal plaatsen, kunnen we niet doen. Op steunmaatregelen van de overheid moeten we ook niet rekenen. We zijn een te kleine economische groep geworden."





Regen met risico

En als het nu toch plots zou gaan regenen, dan is dat ook niet zonder risico. "Regen kan 'doorwas' veroorzaken", aldus collega Kris Vlaeyen uit Bekkevoort. "Aan de knollen kunnen dan kleine plantjes groeien, een risico dat je vooral bij bintjes hebt. Maar ik kan alleen maar op de regen wachten, want zelf bewateren lukt hier niet." En ook de zeventig runderen van Vlaeyen doen het niet goed in de hitte. "Ze hebben maar weinig eetlust en worden minder snel vet. Ik zal ze pas enkele weken later naar het slachthuis kunnen brengen. Gelukkig heb ik voorlopig wel genoeg reserve in de waterput, want een koe drinkt tot vijftig liter per dag."





Te vroeg plukken

Aardbeien en kersen groeien bij deze temperaturen dan weer veel te snel. "Normaal worden ze om de vier dagen geplukt, maar nu is dat om de twee dagen", zegt Eric Doucé van de Belgische Fruitveiling. "Als ze te lang hangen, verbranden ze, of worden ze bruin. We moeten de vruchten dus eigenlijk te vroeg plukken. Maar ze zijn dan ook te klein, terwijl ook de prijs momenteel laag staat."





Jonge peren- en appelbomen moeten dan weer extra water krijgen - oudere bomen kunnen iets beter tegen de hitte. "Maar in de komende weken wordt geen druppel regen voorspeld", zucht Luc Borgugnons, fruitteler uit Kersbeek-Miskom. "Waar het kan, loopt de bevloeiing nu al om de waterhuishouding zo lang mogelijk op peil te houden. In vergelijking met andere regio's heeft het Hageland vorige maand gelukkig nog veel regen gehad." Door de droogte behoort een vroegere pluk van de peren en appelen zeker tot de mogelijkheden. "Midden juli worden de eerste stalen genomen om de plukdatum vast te leggen. Dan weten we meer."





"Dit heb ik nog niet vaak meedgemaakt", vat landbouwer Tuur Dumont uit Hakendover het finaal samen. "En de vooruitzichten zijn niet gunstig. De droogte blijft aanhouden, terwijl alles water nodig heeft. Je kan wel bevloeien, maar dan moet je al welgesteld zijn."