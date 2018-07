"Peren zijn kleiner, maar ook zoeter" OOGST TWEE WEKEN VROEGER DOOR DROOGTE TELERS MOETEN TANDJE BIJSTEKEN VANESSA DEKEYZER

24 juli 2018

02u26 0 Begijnendijk De droge zomer heeft zo zijn gevolgen voor de perenteelt. De vruchten zullen al vanaf 16 augustus geplukt worden. Ze zullen ook iets kleiner uitvallen, wat effect heeft op de opbrengsten voor de telers. "Maar door de vele zonneschijnuren zal het suikergehalte dit jaar vrij hoog liggen", zegt Luc Borgugnons uit Kersbeek-Miskom, voorzitter van sectorvakgroep fruit.

"De pluk zal vijf dagen vroeger starten dan vorig jaar, en 2017 was al een vroeg jaar. Een bloei van negen dagen later en vijf dagen eerder plukken, wil zeggen dat de peren zo'n twee weken minder hebben kunnen groeien, waardoor ze waarschijnlijk iets kleiner zijn", aldus Luc. "Kleinere vruchten geven minder kilo's opbrengst. Dit wil zeker niet zeggen dat er dit jaar minder peren zullen zijn. We hebben ideale bloeiomstandigheden gekend. Maar als ze dikker waren, zou de opbrengst in kilogram per hectare hoger kunnen geweest zijn."





Dit pluktijdstip kan vergeleken worden met een andere vroeg jaar, namelijk 2011. "Elke teler in het Hageland kan zich dat jaar nog zeer goed herinneren", reageert Luc. "De oogst startte toen ook op 16 augustus maar de Pukkelpopstorm maakte er twee dagen later een einde aan. We kunnen wel klagen over het droge weer, maar telers zijn eveneens bevreesd voor verandering van het weer. Laat ons hopen dat we dan gewone regenbuien krijgen en geen stormen met veel wind en hagel. Dit zou catastrofaal zijn voor de oogst. Het worden zeker nog bange weken voor de telers."





Plots in plukmodus

Maar vooral ook drukke weken, want een tijdje terug sprak men van een plukdatum rond 27 augustus. "Dat die nu plots elf dagen naar voren wordt gehaald, slaat in als een bom bij de fruittelers. Dit brengt je in een klap van vakantiemodus naar plukmodus."





"Het belangrijkste is natuurlijk de plukkers contacteren en hopen dat zij zich eerder kunnen vrijmaken. Dit is voor seizoenarbeiders geen evidentie, omdat zij meestal in hun verlof komen plukken en daarbij toestemming moeten krijgen van hun werkgever. Maar ook paloxen klaarzetten en zorgen dat de frigo's klaar zijn, het hoort er allemaal bij. Fruittelers zullen de komende weken dus een tandje moeten bijsteken, maar daar doen we het voor. We werken een heel jaar om een topproduct af te leveren. Als het moment van plukken is aangekomen, nemen we die drukte er graag bij. Tenslotte is perenoogst je opbrengst voor het hele jaar."





Conferenceperen

En er is goed nieuws voor de consument want de Conferenceperen zullen dus veertien dagen vroeger op de markt komen. "En ze zullen lekker zoet zijn", weet Luc. "Ik roep dus alle consumenten op om vanaf eind augustus peren te kopen. De Rusland-boycot is pas verlengd tot eind 2019. Dit heeft nog steeds zware gevolgen voor de Vlaamse perenteelt. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen, kan dit doen door peren te kopen."