“Onze inwoners moeten ook aan gunsttarief kunnen parkeren” Geert Mertens

01 maart 2019

Oppositiepartij MGB wil dat de gemeente Begijnendijk eveneens stappen onderneemt om de Aarschotse stationsparking voor inwoners van de gemeente betaalbaar te houden. De stad Aarschot kwam vorige week met het nieuws naar buiten dat een parkeerabonnement voor inwoners 33% lager zal liggen in vergelijking met dat van de andere pendelaars. Wie woont in Aarschot, kan rekenen op het gunsttarief. De stad past het verschil aan de NMBS bij.

“Dit is pure discriminatie”, vindt raadslid David Janssens (MGB). “We willen hetzelfde tarief voor de inwoners van Betekom en Begijnendijk. Kan er niet met Aarschot onderhandeld worden om te horen op welke basis ze dit contract met de NMBS onderhandeld hebben? Is de gemeente bereid om dit verschil in prijs ook bij te passen.”

“Geen enkele burgemeester of raadslid van de buurgemeenten is betrokken geweest bij de onderhandelingen”, zegt Steven Vermeulen van Leef. “Het klopt dat dit een maatregel is om de kiezer te ‘paaien’. We willen dat er een betere verbinding komt, met de bus of de trein, vanuit Begijnendijk naar Aarschot. Dan wordt het probleem van de parking overbodig.”

De meerderheid haalt ook dat, als je dergelijke maatregel invoert, je misschien rekening moet houden met bepaalde zaken. “Het kan niet dat iemand die 7.000 euro per maand verdient, ook een tegemoetkoming krijgt in de parkeerkosten”, klinkt het.

Het gemeentebestuur is zinnens om het probleem te bespreken tijdens het eerstvolgende onderhoud met de Aarschotse schepen van Mobiliteit. Dat staat op de planning.