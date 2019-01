‘Letsgroep’ Vrouw Holle telt 120 gezinnen Leden knappen klusjes op en betalen elkaar met pluimpjes Geert Mertens

17 januari 2019

23u39 0

Zo’n 120 gezinnen hebben zich al aangesloten bij Vrouw Holle, de ‘letsgroep’ van Begijnendijk en Aarschot. De letswat? Lets is de afkorting van ‘Local Exchange and Trade System’ en ontstond in Canada. Het is een plaatselijk uitwissel- en ruilsysteem waarbij mensen onderling diensten uitwisselen. Het principe ‘ik doe iets voor jou, jij doet iets voor iemand anders en iemand anders doet iets voor mij’ dragen de leden hoog in het vaandel. De groep bestaat ondertussen al meer dan twintig jaar. Het was één van de eerste in ons land. Zondag houden ze hun nieuwjaarsreceptie.

Het aantal gezinnen dat ‘letst’ in de gemeenten groeit jaar na jaar en zowat alle sociale achtergronden en leeftijden zijn vertegenwoordigd. “Wat we voor elkaar doen, is ontzettend ruim”, zegt Jakob De Proft, één van de ‘letsers’. “Dat kan gaan van iemand naar het station brengen, strijken, op de kinderen passen, een grondboor lenen, samen met een groep de tuin klaarmaken voor de zomer, de zolder eindelijk eens leegmaken, een dakgoot ontstoppen, helpen op een communiefeest, honing leren maken, de hond uitlaten, helpen bij een wiskunde-taak...”

De werking heeft ook een doorgeefwinkel: Plukrijk. “Er is niets dat niet geruild kan worden in de winkel”, klinkt het. “Dat kan gaan van gebruikte kleding tot grote diepvriezers, plastieken kistjes...” In Rotselaar werd ook een permanent ‘deelwinkeltje’ opgestart aan de Middelberg, vlakbij het Sint-Pauluscentrum. “HIer kan je iets komen halen of brengen. Er is vooral kleding maar je vindt er ook allerhande gebruiksvoorwerpen.”

Er wordt niet betaald met geld maar met symbolische pluimpjes. Via een zogenaamd ‘Eland-systeem’ worden alle transacties geregistreerd. “Onze leden betalen zes euro lidgeld op jaarbasis”, aldus De Proft. Hiervoor krijgen ze ook 35 pluimpjes die ze kunnen inzetten als betaalmiddel voor de diensten. “Dertig pluimpjes komt overeen met één uur helpen.”

Om het allemaal nog wat mysterieuzer te maken, heeft elke familie een schuilnaam. Dat maakt het wat meer als een prettig gestoord groepje. “Er zijn families die Uil, Druppel, Kameleon, Knoffel, Pippi Langkous... heten”, vernemen we. De administratie wordt gerund door een zogenaamd ‘triumviraat’. “Drie leden die zich gedurende drie jaar engageren om de administratie op te volgen: nieuwe leden inschrijven, de vergaderingen voorbereiden...” Op dit moment werkt Vrouw Holle nog niet samen met andere organisaties en gemeentes.

Bij Vrouw Holle werken ze nog niet samen met organisaties en de gemeentes. “Maar wat niet is, kan nog komen.” Nu zondag, 20 januari, houdt de letsgroep van Begijnendijk en Aarschot haar nieuwjaarsreceptie bij één van de leden thuis. Wie meer wil weten over de werking, kan contact opnemen via www.letsbegijnendijk.be