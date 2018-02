"Kledingketens in shoppingcenter: dat was niet de afspraak" SCHEPEN PAGLIALUNGA "RAZEND" OP BUREN GEERT MERTENS

02u52 0 Begijnendijk Schepen Mattias Paglialunga (CD&V) is razend op buurgemeente Begijnendijk, waar langs de Liersesteenweg een nieuw winkelcentrum gebouwd wordt. Vijf grote kleding- en textielwinkels zullen er een filiaal openen. Tegen de stedenbouwkundige afspraken in, vindt Paglialunga. "Onzin", klinkt het bij de buren.

Schoenwinkel Torfs, American Jeansstore, L&L, Zeb, Ici Paris XL en wellicht nog een zesde winkel. Die zullen een nieuw winkelcentrum betrekken dat momenteel tegenover woonzorgcentrum Edelweis gebouwd wordt. "Ik ben hier razend om", windt Aarschots schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V) er geen doekjes om. "Dit is niet conform de afspraken. Wij weren net kleding- en textielwinkels uit ons shoppingcenter Witte Molen, enkele kilometers verderop, omdat we vinden dat er voor dergelijke handelszaken ruimte moet zijn in het stadscentrum. Bovendien was dit ook de visie van de provincie."





Aansluiting dorpskern

De provincie Vlaams-Brabant keurde recent de intergemeentelijke visie voor de steenweg N10, tussen Lier en Aarschot, goed. De partners wilden zo de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskern herstellen. En net daar zit het addertje. Volgens Begijnendijk sluit de site immers perfect aan op hun dorpskern. "Het winkelcentrum mag dan langs de Liersesteenweg gebouwd worden, het maakt deel uit van de dorpskern van Begijnendijk", aldus burgemeester Willy Michiels (MGB). "Het is gemakkelijk te voet bereikbaar. Voor ons is deze ontwikkeling belangrijk, want we hebben in het dorp weinig economische activiteit. Dankzij dit project kunnen we de lokale economie wat opkrikken."





Volgens Michiels was Aarschot ook perfect op de hoogte van de plannen. "We hebben op het overleg over de toekomstvisie van in het begin gezegd dat de ontwikkeling van deze site een breekpunt kon zijn", voegt hij eraan toe. "Als we het winkelcentrum niet mochten realiseren, dan zouden we eruit stappen. We pikken bovendien geen handelszaken uit de kernen van Aarschot of Heist-op-den-Berg in. De ontwikkelaar heeft ons verzekerd dat het om extra filialen van de betrokken ketens gaat."





Openen in september

Al moet wel gezegd worden dat schoenwinkel Torfs in het verleden al wegtrok uit het stadscentrum van Aarschot, terwijl diezelfde keten nu een tiental kilometer verderop een nieuw filiaal uitbouwt. In september van dit jaar zou de eerste winkel de deuren moeten openen.