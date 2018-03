"Ik was verblind door de zon" J.M. (35) VOOR RECHTBANK NA DODELIJK ONGEVAL MET MOTORRIJDER (32) STEFAN VAN DE WEYER

03u05 0 Begijnendijk Drie maanden cel met uitstel en 5,5 maanden rijverbod. Die straf hangt de 35-jarige J.M. uit Tremelo boven het hoofd, nadat hij de 32-jarige Sam Veruyckt uit Begijnendijk bijna twee jaar geleden aanreed op de Baalsebaan in Baal. De motorrijder overleefde de klap niet.

Het was een zonnige dag 18 juli 2016. J.M. uit Tremelo reed samen met zijn twee dochtertjes naar huis. Op de Baalsebaan in Baal liep het mis. Hij draaide de Van Espenstraat in, maar merkte de motorrijder, die uit de tegenovergestelde richting kwam, niet op. Marktkramer Sam Veruyckt reed met zijn Ducati in op de wagen en was op slag dood. Het rijbewijs van J.M. werd daarop voor 15 dagen in beslag genomen, hij had 0,8 promille alcohol in zijn bloed.





De ouders en de broer van Veruyckt stelden zich burgerlijke partij voor de rechtbank in Leuven. Hun advocaat las gisteren voor uit het deskundigenverslag over het ongeval. "Het slachtoffer reed van Tremelo naar Baal, de beklaagde reed in omgekeerde richting", stak hij van wal. "Op het moment van de impact haalde de Volkswagen 15 kilomter per uur. De motor reed aan 101 per uur op een baan waar maximaal 70 per uur toegelaten is. Toch had het ongeval evenmin vermeden kunnen worden als Veruyckt zich wel aan die limiet gehouden had. Een achterligger van de beklaagde zei overigens dat hij de motor wél zag naderen."





De procureur des Konings meldde dat het slachtoffer hoe dan ook voorrang had. "Veruyckt reed te snel, maar niet in die mate dat J.M. het ongeval niet had kunnen vermijden. Hij is hiervoor als enige verantwoordelijk, hij mocht zich niet laten verrassen. Bovendien kroop hij dronken achter het stuur, met zijn twee dochtertjes als passagiers." De meisjes liepen allebei lichte verwondingen op. Voor het onopzettelijk veroorzaken van de dood van Sam Verduyckt, het verwonden van zijn dochters en omdat hij geen voorrang verleende, vraagt de procereur drie maanden cel met uitstel, vier maanden rijverbod en het afleggen van vier examens vooraleer hij weer mag rijden. "Gezien hij reed onder invloed vorder ik verder een maand rijverbod en 1.200 euro boete", vervolgde de procureur. "En omdat hij een van zijn dochters niet in een geschikt kinderzitje vervoerde nog eens 15 dagen rijverbod."





De verdediging vroeg de vrijspraak. "Dit ongeval zal levenslang in zijn geheugen gegrift blijven, dat is al een zware straf op zich."





J.M. is nog steeds diep onder de indruk van het ongeval. "Ik zag op de baan niets afkomen, net achter een bakkerij kreeg ik even de zon in de ogen, net toen ik wilde afdraaien. Ik hoorde een enorme slag en had voordien geen gerem gehoord. Ik kan alleen mijn medeleven betuigen aan zijn familie", aldus de beklaagde wiens stem brak toen hij het woord nam. Toch benadrukte zijn advocate dat Verruyckt aan onaangepaste en roekeloze snelheid reed. "Hij heeft zelfs mijn cliënt niet gezien", klonk het.





Daarop mengde politierechter Kathleen Stinckens zich in het debat. "Volgens het deskundigenverslag was het ongeval aan een snelheid van 70 per uur nog steeds gebeurd, de impact was wel minder krachtig geweest. Beide voertuigen waren blijkbaar zo dicht bij elkaar, toen het manoeuvre werd uitgevoerd, dat het slachtoffer de tijd niet had om te remmen. Het gebeurde binnen die ene seconde reactietijd, daarom waren er geen remsporen. Je hebt een seconde nodig vooraleer je hersenen signalen uitsturen naar je lichaam om te reageren. Die tijd was er niet", aldus de rechter. Het vonnis volgt op 5 april.