"Hoe langer, hoe moeilijker om verwaarloosde dieren te plaatsen" Dierenasiel De Schakel krimpt werkingsgebied vanaf 1 januari in

16 december 2018

14u52 1

Dierenbescherming De Schakel uit Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge) krimpt vanaf 1 januari 2019 haar werkingsgebied in. De gemeenten van de politiezone Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo (BRT) moeten daardoor op zoek naar een andere oplossing voor hun verwaarloosde dieren. De opvangcentra voor dieren die er nog overblijven, zitten eivol. Eind 2017 sloot ook al het dierenasiel Animalibus in Aarschot de deuren.

“Wij stoppen in ieder geval niet”, zegt Willy Desmedt van De Schakel. “Dat gerucht doet de ronde maar klopt niet. We gaan wel ons werkingsgebied inkrimpen. We hebben genoeg werk met twee politiezones (Hageland en Tienen-Hoegaarden, red.) en een gedeelte van Landen. Meer kunnen we echt niet aan. Daardoor stoppen we op 31 december met de opvang van dieren uit de politiezone BRT.”

Voor gemeentebesturen wordt het hoe langer, hoe moeilijker om verwaarloosde dieren te plaatsen. “Van Westerlo in de politiezone Zuiderkempen tot het Hageland: alle gemeenten kampen met problemen”, zegt burgemeester Willy Michiels (MGB) van Begijnendijk.

Eind 2017 verdween het dierenasiel Animalibus van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming (VVDB) aan de Herseltsesteenweg in Aarschot. Aanvankelijk leek het om een tijdelijke sluiting te gaan maar ondertussen zijn de terreinen al deels ingenomen door een tankstation. Alle dieren werden ook verplaatst. “Er zijn te weinig opvangcentra voor dieren waardoor de gemeenten in de problemen komen”, stelt Michiels.

De Toscanzahoeve van Inge Pauwels in Langdorp beschikt over een noodopvang voor een vijftal dieren maar dat is veel te weinig om alles aan te kunnen.

Voor de gemeente Begijnendijk is er een oplossing uit de bus gekomen. “We sluiten een samenwerkingsovereenkomst met de vzw de Zorghoeve uit Leefdaal voor de opvang van rondzwervende, mishandelde, verwaarloosde en gekwetste dieren”, aldus de burgemeester. “Dat is niet bij de deur. Het is geen ideale situatie maar de nieuwe bestuursploeg zal de samenwerking jaarlijks evalueren. Een andere oplossing is er momenteel niet.”

Voor hetzelfde geld was ook de Zorghoeve vzw verdwenen. De vereniging heeft, sinds 1 december, nieuwe uitbaters. Gelukkig maar want anders was de leegte niet meer te overzien.

“We lossen alles zo goed als mogelijk op”, zegt Marc De Keyzer van de Zorghoeve vzw. “We krijgen natuurlijk meer dieren binnen in vergelijking met vroeger maar we stemmen onze capaciteit daar ook voortdurend op af. De dieren komen hier, als het ware, in een hotel terecht. We zoeken voor alle binnengebrachte dieren een een nieuwe thuis. We hebben een hart voor beesten en willen voor hen allemaal een goede oplossing zoeken.”

Komende donderdag stellen de nieuwe uitbaters hun werking voor aan de pers.