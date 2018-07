"Geen CD&V in Begijnendijk" 31 juli 2018

De kans dat CD&V in Begijnendijk opkomt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober slinkt met de dag. Het provinciale bestuur van de partij heeft de erkenning van de afdeling ingetrokken. "Dit heeft tot gevolg dat de werking voorlopig wordt opgeschort", schrijft de provinciale afdeling in een brief aan de leden. Onder leiding van de provinciale voorzitter Tom De Saegher en de regionale voorzitter Jelle Wouters worden er gesprekken gevoerd.





"Zo zullen we een nieuwe groep trachten te vormen met mensen uit Begijnendijk die hun schouders willen zetten onder een vernieuwde werking", luidt het. "Op die manier hopen we opnieuw te starten met een positief project." Of dat nog lukt voor de verkiezingen, is maar de vraag. Die zijn al over ruim drie maanden.





Op dit moment zit de partij in de meerderheid met drie verkozenen. Ze vormt een coalitie met MGB. Naast gemeenteraadslid Magda Van Goolen beschikt de partij ook over twee schepenen: Martine Ooms en Bart Willems. Die laatste trok zes jaar geleden de lijst voor de verkiezingen. De lijstvorming lijkt nu maar niet van de grond te komen. Bovendien zijn er al vroegere CD&V-kandidaten overgestapt naar andere partijen. Tom Van Esse staat in oktober bijvoorbeeld op de lijst van Samen.





Ook tussen MGB en CD&V botert het niet altijd. Het is algemeen geweten dat MGB niet gelukkig is met het stemgedrag van sommige CD&V-mandatarissen. Van de partij konden we niemand bereiken voor een reactie. (GMA)





