"Doe wat juist is: geef jezelf aan" FAMILIE ROEPT BESTUURDER OP DIE OVER MARCEL COENEN REED KRISTIEN BOLLEN

02u42 0 Foto Bollen Marcel Coenen ligt nu al bijna een week in het ziekenhuis. Begijnendijk De familie van Marcel Coenen (64) roept de automobilist die hem aanreed en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, op om zich te melden. Ook getuigen zijn meer dan welkom. "Marcel ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, terwijl er van zijn aanrijder al dagen geen spoor is", zucht zus Hilde.

Marcel was in de nacht van zaterdag op zondag op weg naar huis na een vroeg kerstfeestje bij vrienden. "Hij is daar rond 1 uur met zijn fiets vertrokken", vertelt Hilde. "Marcel kreeg enkele jaren geleden twee knieprotheses en sindsdien gaat fietsen voor hem makkelijker dan stappen. Toen hij ter hoogte van de beenhouwerij in de Haltertstraat wilde oversteken, is hij afgestapt - hij heeft toevallige passanten nog een goede avond gewenst. Maar hij is ten val gekomen toen hij bijna aan de overkant van de straat was."





Gezwaaid en geroepen

"Zijn fiets, een elektrisch model dat vrij zwaar is, belandde bovenop hem. Hij kon dus niet meer op eigen houtje overeind geraken. De mensen die hij nog maar net gegroet had, zagen alles gebeuren en wilden hem helpen. Maar net toen kwam er een wagen aangereden. Zowel die passanten als Marcel hebben nog naar de bestuurder gezwaaid en geroepen, maar het mocht niet baten. De auto reed over Marcel heen, waarop de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde."





De automobilist reed weg in de richting van de Waterstraat.





"Vermoedelijk was het een donkere BMW", vervolgt Hilde. "Toeval of niet, maar zo'n model werd wat later die nacht ook nog opgemerkt ter hoogte van de kerstmarkt in Betekom. De bestuurder had een 'zware rijstijl'... Ging het om dezelfde auto? We weten het niet."





Marcel overleefde de zware aanrijding als bij wonder, maar raakte wel zwaargewond. Gelukkig schoten de passanten meteen ter hulp. Zij verwittigden ook de echtgenote van Marcel - het koppel woont slechts enkele honderden meters verderop in de Veldstraat.





Diepe snijwonden

Intussen ligt Marcel nog altijd in UZ Gasthuisberg in Leuven. "Die wagen is over zijn benen gereden", zucht Hilde. "Opvallend genoeg heeft hij geen breuken opgelopen, maar wel zéér diepe snijwonden. Bij aankomst in het ziekenhuis hebben de artsen hem meteen geopereerd. Zijn wonden zijn zo diep dat hij om de twee dagen onder narcose moet voor een nabehandeling. Voorts is zijn oogkas verbrijzeld, moet hij ook nog een operatie aan zijn sinussen ondergaan en heeft hij heel wat kneuzingen opgelopen. Desondanks beseft hij zelf maar al te goed waar hij aan ontsnapt is. Wat als die auto niet over zijn benen gereden was, maar over zijn buik of hoofd? Marcel houdt het op een goede engelbewaarder... Hij kijkt dan wel aan tegen een lange revalidatie, toch is hij vrij positief."





Tweede keer

Voor Marcel en zijn vrouw Greta is het al de tweede keer dat ze door zo'n zwaar ongeval getroffen worden. Toen één van hun dochters 16 jaar was, raakte ook zij zwaargewond bij een verkeersongeval in de buurt van hun huis.





"Het kan zijn dat die bestuurder Marcel niet heeft zien liggen", zegt Hilde nog. "Maar hij moet de aanrijding zelf toch gevoeld hebben? Neem dan je verantwoordelijkheid en stop, of geef jezelf nadien aan. Iemand die zomaar de vlucht neemt, is mogelijk in staat om nog andere slachtoffers te maken."