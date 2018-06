"Dat water is niets, maar die modder..." HAGELAND KAN WOLKBREUK NIET SLIKKEN TOM VAN DE WEYER & VANESSA DEKEYZER

02 juni 2018

02u48 0 Begijnendijk Het Hageland ontsnapte er de voorbije dagen grotendeels aan, maar gisteren was het dan toch prijs. De brandweer kon de vele oproepen voor ondergelopen straten, kelders en enkele huizen niet volgen. Vooral Bekkevoort, Tielt-Winge, Landen en Kortenaken werden zwaar getroffen.

In tuincentrum Bullens in de Blijstraat in Waanrode was het dweilen met de kraan open. Het water stroomde van het veld over de straat tot net niet aan de ingang van de winkel. "Veertien dagen hebben we ook al te maken gekregen met wateroverlast. Alle planten die buiten stonde, waren naar de vaantjes", zegt Luc Bullens. "Nu stond er niet meer zoveel buiten, dus qua schade is het dit keer minder." Luc en zijn gezin staken zelf de handen uit de mouwen om de straat voor hun zaak zo snel mogelijk proper te krijgen. "De brandweer kan niet overal tegelijk zijn. Dat water is nog niets, maar die modder is verschrikkelijk. Een keer die opgedroogd is, vliegt het stof tot in de winkel. Hopelijk luistert de gemeente eindelijk naar onze smeekbede om op het veld over de winkel gras te zaaien. Dat houdt de modder beter tegen en de betrokken landbouwer krijgt daar een vergoeding voor."





Al mijn materiaal kapot

Op de Halensebaan in Waanrode ging het van kwaad naar erger. De poort van de kelder bij Rudi Blockx begaf het onder de druk van het afstromend water en de kelder kwam op enkele minuten tijd tot aan het plafond onder water te staan. "Ik heb nog geprobeerd om met twee pompen het water tegen te gaan, maar dat was vechten tegen een bierkaai. Ik kan zelfs mijn inrit niet meer onderscheiden door al het water", zegt Rudi met een diepe zucht. "Ik ben aannemer en al mijn materiaal staat in de kelder. Alles is naar de vaantjes. Ik ben volledig ontriefd. De schade kan makkelijk tot 100.000 euro oplopen. We hebben ook geen elektriciteit, want die kast bevindt zich in de kelder." Rudi en zijn gezin kwamen vier jaar geleden aan de Halensebaan wonen. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt. In de woning zelf valt de schade gelukkig mee. Enkel aan de inkomhal is er water binnen gekomen door de golfbewegingen van de wagens, die door de 'rivier-straat' voor ons huis reden."





Oogst naar de knoppen

Op de hoeve van Eric Colsoul uit de Mignoletstraat in Wange stroomde het water de koer op. De woning kon gevrijwaard blijven. "Maar mijn veld iets verder op de straat is volledig onder water komen te staan. De oogst is naar de vaantjes. Financieel is dat toch een serieuze aderlating."





Ook Tielt-Winge en Bekkevoort kregen het zwaar te verduren. De Leuvensesteenweg kwam op de laagste punten volledig onder water te staan. "Om die reden heb ik het afrittencomplex tijdelijk laten afsluiten", zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). In Assent en het centrum van Bekkevoort liepen verschillende kelders water en in de Dorpsstraat in Tielt stroomde de beek De Motte anderhalve meter uit haar oever. "Dit is de ergste overstroming sinds 1998", zeggen de bewoners.





Sauna Elzenhof in de Hazelaarstraat stond volledig onder water, tot dertig centimeter hoog. "Dit is al de derde keer in twee jaar. Om 9 uur begon de miserie", aldus uitbater Marc Mues. "Het water stroomde van de velden langs de veranda achteraan binnen. Het kwam ook langs de afvoerputjes in huis. De volledige 500 vierkante meter oppervlakte stond blank, tot in de keuken. Heel de middag heeft het personeel geschept om alles buiten te krijgen. In het solarium is slijk gelopen. Eenmaal het water buiten is, moeten we beginnen met zorgvuldig alles te desinfecteren. We hopen ten vroegste zondag weer open te gaan."