"Bij grote fuiven controleren we nachtwinkels" 06 april 2018

In Landen worden bij grote fuiven en kleine festivals nachtwinkels gecontroleerd, de hantering van het 'binnen-binnen'-principe wordt aangemoedigd, er is controle op alcoholflessen in rugzakken en ook het buitenterrein wordt gecontroleerd omwille van het inventief begraven van alcoholische dranken. Er zijn ook verschillende kleuren armbandjes die de leeftijd kenbaar maken. "Ook wij gebruiken dergelijke armbandjes op de Messageparty van onze jeugdraad", zegt schepen van Jeugd van Boutersem, Günther Janssens (sp.a). "In samenwerking met JAT wordt ook een gratis taxidienst aangeboden en een professionele security staat in voor de veiligheid. Zo trachten we maximaal problemen te vermijden en het goede voorbeeld te geven." (VDT)